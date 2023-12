Zubizarreta | «Basta col mito delle squadre di amici | del gruppo | sono persone con un interesse comune»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Generare fiducia”. Al di là dei dati, degli allenamenti, della tattica, dei campioni. “Generare fiducia mi è sempre sembrato fondamentale in tutti i club per cui ho lavorato, al di sopra degli ego eguerre tattiche,posizioni etrincee. Ma, fondamentalmente, genera fiducia dentro di te, verso chi lavora con te. O meglio, quelli per cui lavori. Quello che qualcuno ha definito il nostro cliente interno”. Così scrive Andonisul Paìs, parlando in senso lato della “crisi” del Barcellona. L’ex iconico portiere del Barcellona e della nazionale spagnola spiega che è quello il segreto di tutto. E, scrive, c’è unda sfatare: “Una squadra di calcio non è, mi dispiace mettere fine a questo, undiche giocano a ...