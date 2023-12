Zelensky meglio di Orban Minzolini | ma Europa e Usa gli spieghino che

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È quasi un anno che sostengo la tesi che l'e gli Stati Uniti dovrebbero spiegare ache il conflitto con la Russia è destinato allo stallo, che forse sarebbe il caso, con un pizzico di realismo, di prenderne atto e di garantire all'Ucraina un futuro di libertà e di democrazia più che ambire ancora alla riconquista del Donbass, visto che gli umori delle opinioni pubbliche occidentali sono mutevoli e in anni elettorali condizionano non poco i governanti. Detto ciò, però, è evidente che gli aiuti a Kiev vanno assicurati più che mai perché, a differenza di quello che farneticano i pacifisti un tanto al chilo di casa nostra, si arriva ad una tregua o ad una pace solo se si è armati. Altrimenti si scambia la pace per una capitolazione. Appunto, una politica pragmatica, poco incline alla retorica, fornirebbe atutti ...