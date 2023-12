Zazzaroni difende Allegri | “Non può fare bel gioco | i giocatori della Juve sono scarsi”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ladi Maxscenderà in campo questa sera per la sfida in trasferta contro il Genoa di Gilardino. Si aprirà questa sera la sedicesima giornata di serie A. Ladiandrà a Marassi con l’obiettivo di ottenere i 3 punti e tornare capolista in solitaria. Un modo anche di mettere pressione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.