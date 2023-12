Zancan | «In Champions League nessuna imbattibile per l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Inter, Lazio e Napoli sono agli ottavi dima da seconde in classifica, cosa che presuppone un sorteggio piuttosto duro., intervenuto a Sky Sport, sottolinea che le tre avversarie sulla carta più temibili non sono del tutto inaffrontabili per i nerazzurri di Inzaghi PRE SORTEGGIO – L’Inter, il Napoli e la Lazio hanno conquistato il pass per gli ottavi di, ma da seconde in classifica. Dunque, si presuppone un sorteggio piuttosto duro. Federicoparla delle sorprese di questa prima fase: «Quando facciamo questi discorsi pre-sorteggio non possiamo sapere come si presenteranno alla ripresa tutte le squadre arrivate prime, i commenti sono frutto del momento perché poi di fatto inizia una seconda fase. Non ci aspettavamo il Borussia Dortmund e la ...