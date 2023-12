Yu Yu Hakusho | Cast | trama e trailer della serie live action di Netflix

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo One Piece e Cowboy Bebop, ieri ha debuttato suuna nuovaTV ispirata a un manga. Yu Yu, dsponibile in streaming dal 14 dicembre, con 5 episodi. Si trattatrasposizione indel fumetto conosciuto in Italia col nome di Yu degli spettri. Yu YuProdotta da Robot Communications, laè scritta da Tatsur? Mishima (Zombie 100 e City Hunter), sviluppata da Akira Morii e Kazutaka Sakamoto (Zombie 100 e Alice in Borderland) e diretta da Sh? Tsukikawa (Voglio mangiare il tuo pancreas). Ildi Yu Yuè formato da attori con una discreta esperienza nelleTV giapponesi, come: Takumi Kitamura Shuhei ...

Yu Yu Hakusho: la recensione dei 5 episodi della serie live action (su Netflix) - Il Cineocchio

... ildi giovani attori giapponesi riesce a cogliere le sfumature di ogni personaggio. Per la ... Come anticipato, l'adattamento di Yu Yuda parte di Netflix affronta - un po' inspiegabilmente ...

Yu Yu Hakusho disponibile su Netflix: trama, cast e curiosità Tag43

Yu Yu Hakusho serie TV live action: uscita, trama, cast e streaming Daninseries

Netflix's new live-action anime 'Yu Yu Hakusho' is blowing up – Here's the scoop

This buzzworthy series is taking the streaming world by storm, offering an exhilarating blend of action and adventure.

Here's Why Netflix's Live-Action Anime Series Yu Yu Hakusho Starring Takumi Kitamura Is Beyond Imagination

The creatures featured in Yu Yu Hakusho are referred to as Yokai. The series is directed by Sho Tsukikawa, with Kazutaka Sakamoto as executive producer and Teru Morii as producer. The cast includes ...