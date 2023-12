Xavi | «Situazione irreale | ricevo messaggi come se mi fossero morti i genitori…»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Se ci avessero eliminato in Champions lo avrei capito. Ma non è stato così. Abbiamo pure il campionato, la Supercoppa e la Coppa, non lo capisco. Questo è il club più complicato del mondo a causa del suo ambiente”.“scopre” il Barcellona. Non si capacita dell’isteria generata scatenata dalla sconfitta con l’Anversa con tanto di qualificazione agli ottavi da primi del girone. Nella conferenza stampa che precede il match contro il Valencia sbotta, con la stampa soprattutto: “Sono sorpreso che la gente scenda dalla barca alla prima curva. Dobbiamo essere tutti uniti. I media non sono uniti. Qui gli allarmi suonano sempre quando le cose non vanno bene. Ma siamo a metà stagione. Non impariamo mai. L’anno scorso eravamo messi peggio e abbiamo fatto una stagione notevole. Mi sorprende che noi culés non ci uniamo nei momenti difficili”. “E’ il momento di essere coerenti, ...