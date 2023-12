WWE | Possibili spoiler per l’odierno ed il prossimo Smackdown | diverse star di NXT presenti nel backstage

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Secondo il report di PWInsider e Wrestlezone, Axiom (che ha già debuttato contro Dragon Lee nelle scorse settimane), Gable Steveson, Humberto Carrillo ed Angel Garza sono nelper le odierne puntate di, la prima che si terrà live stanotte e la seconda che verrà registrata, per essere mandata in onda settimana prossima. Per Carrillo e Garza, il noto sito riporta che, secondo le loro fonti, sia in programma un loro coinvolgimento diretto nel feud tra Santos Escobar e l’LWO, dopo i rumor delle ultime settimane su un ritorno dei Legado Del Fantasma, ovviamente in una nuova versione rispetto all’originale. Per Steveson ed Axiom, invece, non si conoscono i piani, mentre per l’ennesima settimana consecutiva alcuni insider danno per certo anche il ritorno di AJ Styles, ormai al centro di un vero e proprio caso ...