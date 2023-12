WWE | I piani per Roman Reigns sono ben chiari | i cambiamenti avverranno solo se obbligati

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nella giornata di ieri sul wrestling web si era sparsa la voce di un possibile cambiamento ad uno dei due main event di WrestleMania 40. In maniera particolare stiamo parlando del match che molto probabilmente vedrà in palio il WWE Undisputed Universal Championship detenuto dache secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto affrontare sia Cody Rhodes che Randy Orton in un Triple Threat Match ma questa non è la principale soluzione per il Tribal Chief. ISappiamo benissimo che l’avversario prescelto diè da tempo Cody Rhodes pronto a riscattare la cocente delusione della scorsa edizione e finalmente a finire la sua storia. Per fare chiarezza però, secondo quanto riportato da Fightful infatti, idifficilmente potrebbero ...