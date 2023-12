WWE | Finisce l’attesa di AJ Styles? Sembra certa la sua presenza ai tapings di SmackDown

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AJè lontano dagli schermi da diverso tempo ormai. Il suo ultimo match risale ormai ottobre, prima che Jimmy Uso e Solo Sikoa lo mettessero fuori gioco nel backstage. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse voci riguardo al suo possibile ritorno ma il Phenomenal One non si è ancora fatto vedere: addirittura, la WWE aveva pubblicizzato ladel wrestler per l’episodio didi qualche settimana fa, ma evidentemente, i piani sono cambiati Stando a quanto riportato da PWInsider, che nelle ultime settimane ha monitorato attentamente la situazione di, il wrestler dovrebbe tornare nel corso deidi questa notte di. E’ bene ricordare che, stanotte, la WWE registrerà due episodi dello show blu vista la pausa natalizia che verrà ...

Le migliori entrance song nella storia del wrestling

... quando lal'ha fatta sostituire con The Other Side (sempre degli Alter Bridge). Il motivo che ... (Payable On Death), la band nu metal che per il kickass di origini messicanepure per ...

WWE: Finisce l’era degli Home Video Spazio Wrestling

Match finisce in anticipo a Raw: paura per un'atleta WWE colpita al volto World Wrestling

Bentornati al consueto report settimanale di NXT on USA Network, il territorio di sviluppo della World Wrestling Entertainment.

CM Punk sarà una pedina fondamentale per il rinnovo del contratto di Raw

Dave Meltzer alza la posta in gioco, parlando di Punk come merce di scambio della WWE per la nuova trattativa sui diritti televisivi della compagnia di Stamford ...