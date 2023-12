WFG Masters di Curling | cruciale vittoria dell’Italia Maschile | ora la fase a eliminazione diretta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nella notte europea fra giovedì e venerdì, le squadre italiane dihanno disputato la propria terza partita di round robin al WFG. In campo, il quartetto composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aveva cominciato con una sconfitta contro il Team Carruthers, superando poi il Team Dunstone. Nel terzo match dellaa gironi, gli Azzurri hanno ottenuto unacontro i canadesi del Team Koe. L’incontro ha vissuto in equilibrio perenne, senza che nessuna delle due compagini riuscisse a prendere il sopravvento sull’altra. Si è pedissequamente seguita la regola del martello sino all’extra end, dove il team tricolore ha avuto il grande merito di rubare la mano, ...

Questa notte le squadre italiane di curling hanno disputato la propria terza partita di round robin al, in corso di svolgimento a Saskatoon in Canada. In campo maschile, il quartetto composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia ...

Tirinzoni tops Lawes in extra end to advance at WFG Masters

Silvana Tirinzoni secured a spot in the WFG Masters playoffs with a tight 3-2 extra-end victory over Kaitlyn Lawes during Draw 13 Friday morning.

