WEC | Button torna a correre a 44 anni | nel 2024 sarà pilota della Jota-Porsche

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Jenson, campione del mondo di Formula 1 2009, è pronto a rimettersi in gioco ere a. L’inglese, che il prossimo mese compirà 44, prenderà parte al Mondiale Endurance tra le hypercar, mettendosi alla guida963. L’eroeBrawn GP correrà al fianco di Phil Hanson e Oliver Rasmussen nel primo appuntamento in Qatar, previsto per gli inizi di marzo. SportFace.