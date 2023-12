VOTI&STATS – Fiorentina | Maxime Lopez ha un problema di personalità

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Col pareggio di Budapest, laha dimostrato tre cose importanti. Non dipende da Nico Gonzalez… Col pareggio di Budapest, laha dimostrato tre cose importanti. Non dipende da Nico Gonzalez, andato ko, nonostante l’importanza del contributo dell’argentino; ha conquistato con l’1-1 con il Ferencvaros il punto che le serviva per mantenere il primo posto nel girone; ha dimostrato di credere fortemente alle sue possibilità europee e di saper competere, almeno in questa prima fase di stagione, su tutti i 3 fronti, visto che in campionato è a 1 solo punto dal quarto posto e in Coppa Italia è già approdata ai quarti di finale. In Ungheria, chiamata a rimontare la rete di Zachariassen, ha giocato una gara offensiva, come attestano gli “esagerati” 12,1 metri in più del baricentro rispetto agli avversari. Importante è anche il dato dei ...