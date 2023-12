(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si sono disputate le prime undici giornateA1 difemminile e mancano soltanto un paio di turni alla conclusione del girone d’andata. Il campionato si sta caratterizzando per il tentativo di fuga da parte di Conegliano, inseguita nell’ordine da Milano (a -5), Scandicci (a -6) e Novara (a -9). Il torneo propone però anche l’avvincentea distanza tra alcuni deii opposti al mondo. Al momento chi è laA1? Paolasta trascinando Milano a suon di colpi sonanti e ha messo a segno 236 punti al suo ritorno in Italia dopo l’anno al VakifBank Istanbul culminato con la conquistaChampions League. L’azzurra è tallonata da vicino dalla ...

Volley D/F - Tra Marene - Savigliano e Libellula è ora del big match, Roero - Racconigi è l'altra sfida cuneese

Sempre in posizioni di alta classifica e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi dile precede sono L'Albae Sicom Cherasco . Per entrambe è in arrivo una sfida casalinga contro ...

Volley, chi è la miglior marcatrice della Serie A1 Egonu o Akimova, Haak o Antropova: sfida totale OA Sport

È il giorno del derby della Vallesina: chi la spunterà tra Clementina 2020 e Pieralisi Jesi AnconaToday

Volley D/F – Tra Marene-Savigliano e Libellula è ora del big match, Roero-Racconigi è l’altra sfida cuneese

Volley D/F, la preview dell'undicesimo turno - Tra Marene-Savigliano e Libellula è ora del big match, Roero-Racconigi è l’altra sfida cuneese ...

Serie D maschile: La capolista Invictavolleyball vuole chiudere l’anno con un successo in casa del Vbc Calci

Serie D maschile – Settima giornata girone “B” Sabato 16 dicembre ore 21,00 Vbc Calci – Invictavolleyball Grosseto. Chi l’avrebbe mai detto, che all’inizio della stagione i giovani dell’Invictavolleyb ...