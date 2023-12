Volley | chi è il miglior marcatore italiano in Superlega Sfida intensa con novità e conferme

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si sono disputate le prime nove giornate dellae mancano soltanto un paio di turni alla conclusione del girone d’andata. Il massimo campionatodimaschile si sta caratterizzando per l’lotta al vertice tra Perugia e Trento. Il torneo propone però anche l’avvincentetra gli attaccanti italiani. Al momento chi è ildella? Alessandro Michieletto è ilcon 159 punti siglati in nove partite disputate (4,54 di media per set). Lo schiacciatore di Trento è secondo a livello assoluto alle spalle esclusivamente dell’opposto francese Theo Faure, che ha messo a segno 177 punti con la maglia di ...