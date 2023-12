Vogliamo essere chiamate ' senatrici' e non ' senatore' In 76 scrivono a La Russa

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - "Nel corso della seduta della Terza Commissione, la presidente, Stefania Craxi, mi ha ripetutamente chiamata '' e non 'senatrice', nonostante io abbia fatto chiaramente presente che in quanto donna volevochiamata al femminile. Ciò non è accaduto solo a me, ma anche a molte altre colleghe, in varie occasioni". E' la senatrice Avs Aurora Floridia a spiegare con questo 'antefatto' l'iniziativa di cui è promotrice: una lettera al presidente del Senato, Ignazio La, "firmata da tutto il gruppo AVs, Pd, M5s e singoli parlamentari di Italia Viva, Autonomie e Azione". "Visti i reiterati episodi di discriminazioni di genere nell'uso del linguaggio - riprende Floridia - 76e senatori hanno sottoscritto una lettera al presidente del Senato per chiedere un suo intervento affinchè, nell'ambito ...