Vittima di Igor il russo | provincia condannata a risarcire i parenti

Igor il Russo, la Provincia di Ferrara risarcirà i parenti di una vittima con 1,1 milioni

, rimasto latitante otto mesi e poi arrestato in Spagna a dicembre 2017 dopo altri tre omicidi , è stato condannato all' ergastolo dalla giustizia italiana e da quella iberica. TI POTREBBE ...

Valerio Verri era una guardia volontaria e quando fu assassinata era di pattuglia antibracconaggio. Il giudice ha accertato la responsabilità dell’ente pubblico per quello che viene ritenuto un infort ...

La Provincia di Ferrara, come datore di lavoro, avrebbe dovuto far di tutto per proteggerlo ed evitare la tragedia ...