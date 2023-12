Violentata in un fast food | secondo il pm | «sembrava che lei ci stesse»

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)in unil pm non crede al racconto della giovane: «che lei ci» Lo scorso giugno un studentessa di vent’anni di Torino ha denunciato di essere stata abusata nella cucina di unil racconto della ragazza, il 26enne che ha abusato di lei già aveva tentato in precedenza un approccio, ma era stato respinto. Convinta da un’amica ad uscire in comitiva per mangiare un panino, la ragazza si è ritrovata a vivere un incubo. Il giovane l’avrebbe bloccata nelle cucine di undove l’avrebbe. Il caso di abuso è stato discusso dal Tribunale di Torino davanti al gip Manuela Accurso, che dovrà decidere se mandare a ...