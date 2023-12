Vin Brulé | che Natale sarebbe senza sorseggiarne una tazza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il vinè una di quelle coccole speziate, digestive, ritempranti che in inverno aggiungono una nota di profumo e di calore alle serate in compagnia. A casa mia, l’addetto alla preparazione di questo elisir è mio papà che sceglie con cura tutti gli ingredienti, dosa la cannella e i chiodi di garofano, di tanto in tanto aggiunge anche una grattatina di noce moscata e qualche bacca di ginepro. E no, non si accontenta di un vino qualsiasi. Per intenderci, nessun vino da tavola in cartone, ma una bottiglia di qualità, certo, non elevatissima, comunque piacevole al palato, non asprigno. Arancia e limone devono forzatamente essere biologici, perché bisogna utilizzarne la scorza e guai alla predi pesticidi! Questa volta vorrei proprio cimentarmi per stupirlo! Ho osservato attentamente tutti i passaggi per tanti anni, per questo mi sento ...