Villarreal | Gabbia sviene ma poi tranquillizza | il post social

Video Rennes - Villarreal 2 - 3: il brutto infortunio di Gabbia

Brutto infortunio e momenti di paura per il difensore del, Matteo, vittima di un'involontaria ginocchiata del compagno Raul Albiol nel finale della gara di Europa League vinta per 2 - 3 in casa del Rennes. Guarda il video ...

Video Rennes-Villarreal 2-3: il brutto infortunio di Gabbia La Gazzetta dello Sport

Paura durante Rennes-Villarreal: Gabbia sviene ed esce in barella La Lazio Siamo Noi

E. League: paura per Gabbia, perde i sensi ed esce in barella

(ANSA) - RENNES, 15 DIC - Attimi di paura in Francia durante la partita tra Rennes e Villarreal valida per l'Europa League, terminato 3-2 per ...

Gabbia sviene in campo ed esce in barella. Poi il sollievo: "Sto bene"

Attimi di paura per il centrale che poi ha postato sui social una foto per tranquillizzare amici, tifosi e parenti ...