Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2023 ore 19 | 45

(Di venerdì 15 dicembre 2023)DEL 15 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; CI SPOSTIAMO IN INTERNA PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E A SUD DELLA CAPITALE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PISA ...