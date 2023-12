Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)DEL 15 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA COLLEFERRO FINO A FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA SPIONACETO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA CASSIA, TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA DALL’USCITA PER SELVA CANDIDA FINO AL BIVIO PER LA-TERAMO; SULLA STESSA ...