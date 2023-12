Via Flaminia Accampamento abusivo | denunciati in 9

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Agenzia Nova) – Nel corso di un controllo in un’area rurale in via, altezza Due Ponti, i carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno denunciato a piede libero 9 cittadini romeni, di eta’ compresa tra i 53 e i 66 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, che ne avevano occupato abusivamente una parte, con alloggi di fortuna. Per tutti l’accusa e’ invasione di terreni.