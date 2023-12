Vertiv acquisisce CoolTera Ltd

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 15 dicembre 2023) e amplia il portfolio di soluzioni di Liquid Cooling L’accordo consolida le competenze diper supportare l’implementazione di soluzioni di AI su larga scala, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha comunicato che alcune sue controllate hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di tutte le azioni diLtd. (), azienda specializzata nella fornitura di sistemi di raffreddamento a liquido per i data center, e di alcune risorse, tra cui specifici contratti, brevetti, brand e proprietà intellettuali, da una società affiliata a. Costituita nel 2016 e con sede nel Regno Unito,fornisce servizi di infrastruttura per il raffreddamento a liquido e si occupa ...