Verso Roma-Napoli | Mourinho perde un titolare | l’annuncio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si ferma un altro tassello in casa, quando mancano ormai meno di 10 giorni all’atteso big match contro il. Le ultime news.si avvicina, e per i giallorossi è arrivato il momento di fronteggiare un nuovo infortunio. Per il match dell’Olimpico, previsto alle ore 20.45 di sabato 23 dicembre,potrebbe infatti rinunciare ad un’ulteriore pedina oltre che a Paulo Dybala. Le condizioni sono quindi da valutare., si ferma Aouar Non sono di certo positive le ultime notizie che giungono fronte. In occasione del match di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol infatti, il centrocampista Houssem Aouar ha accusato un problema fisico nella prima frazione di gioco, che il franco-algerino è però ...