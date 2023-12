Verità sulla d’Urso e su un’altra sostituzione a Pomeriggio 5 | parla Myrta

Leggi su biccy

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’addio di Barbara5 – come prevedibile – ha fatto molto rumore, così tanto che avrebbe messo in una posizione non facile qualsiasi conduttore/conduttrice avesse preso il suo posto. Se da una parteMerlino si è trovata a dover colmare il grande vuoto lasciato da un personaggio così popolare come Carmelita, dall’altra però va detta la, perché la nuova arrivata è stata messa dall’editore nelle condizioni di poter fare anche meglio di chi c’era prima grazie alla durata del programma allungata, ad uno studio rinnovato, al ritorno del pubblico e agli ospiti di rilievo. Eppure le cose non sono andate come previsto, i dati di5 sono lontani dall’essere esaltanti. Manon si è certo abbattuta e lo dimostra la sua nuova intervista a La ...