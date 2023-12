“Verissimo” | gli ospiti del weekend 16-17 dicembre | Elettra Lamborghini | Al Bano | Raz Degan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Doppio appuntamento per, condotto da Silvia Toffanin, domani sabato 16 e domenica 17, alle ore 16.30 su Canale 5,, tutti glidel 16-17Sabato: ail ritorno sulle scene, con il grande successo internazionale, di Giordana Angi, il percorso di vita di Patrizia Pellegrino e la storia d’amore e famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Direttamente da “Grande Fratello”, tutte le emozioni vissute da due ex concorrenti: Mirko Brunetti, l’ultimo eliminato dal reality, e Jill Cooper. E ancora, per la prima volta al’attore turco Bülent Polat, alias Gaffur nella serie “Terra Amara”. Domenica: aEzio Greggio e Enzo Iacchetti, che festeggiano i primi trent’anni insieme ...