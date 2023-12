(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo la parentesi della Champions League, dove entrambe hanno staccato il visto per disputare i prossimi ottavi di finale,tornano...

Quando Genoa - Juve valeva per lo scudetto, in un'Italia violenta e devastata dalla guerra

Il primo campionato del dopoguerra è carico di gravi incidenti di ordine pubblico e violenza , uno dei quali sidurante la prima gara del 'gironcino' di finale del Nord. Come detto il ...

Calcio: De Laurentiis, scudetto Regalato un sogno alla città La Prealpina

Mazzarri non ci sta: "Scudetto Che senso ha parlarne, conta tornare a vincere" Tutto Napoli

Serie A, verifica Scudetto per l'Inter a Roma contro la Lazio: segno «2» a 1,73 su Betflag

Una vita da capitano, addio a Juliano bandiera Napoli

Io Capitano. Antonio Juliano è vissuto per 12 anni indossando la maglia del Napoli e al tempo stesso la fascia che gli assegnava la guida, anche morale, sui compagni di squadra. (ANSA) ...