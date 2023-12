Vannacci | a Torino manifestazioni contro il generale | “Non ti vogliamo”

vannacci show al centro studi san carlo a torino: il pianeta non vuole essere salvato, si salva da..

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per www.repubblica.it IL GENERALE ROBERTO'La Terra è fascista e se ne frega! Di noi...'. 'I veri eroi non sono i migranti che partono, ma quelli che restano. I primi se ne vanno per ...

Generale Vannacci contestato a Torino alla presentazione del suo libro Sky Tg24

Presentazione blindata del libro del generale Vannacci, manifestazione di protesta: “Torino non ti vuole” La Repubblica

Generale Vannacci contestato a Torino alla presentazione del suo libro

Manifestazione ieri a Torino contro il generale Roberto Vannacci, in città per presentare il suo controverso libro, 'Il mondo al contrario', presso il Centro studi San Carlo.

"Vannacci, Torino non ti vuole", il generale in città per presentare il suo libro è stato contestato

L'incontro che tanto ha fatto discutere in città in origine era stato organizzato in occasione di una cena di raccolta fondi organizzata dai Lions Club ...