Vaccini anti Covid | tornano gli open day | il piano della Regione Lazio dopo l’impennata di casi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Ilè in leggera ripresa. Invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Stiamo quindi studiando anche degliday per la vaccinazione che dovrebbero partire a breve”. Lo ha detto il presidenteFrancesco Rocca, alla conferenza stampala giunta straordinaria in materia sanitaria,l’incendio all’ospedale di Tivoli. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Aumento preoccupante deidi influenza e-19 tra i bambini a Roma e nelIl presidenteFrancesco Rocca – ilcorrierecitta.com Allarmenel, le parole di Alessio D’Amato “Sembra che Rocca ...