Usa | a New York va in scena il meglio della cultura e delle produzioni lucane

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Musica, tradizioni eper raccontare ai viaggiatori statunitensi appassionati di Italia, e alle tante persone di origini italiane che vivono a New, alcunepeculiaritàBasilicata. Si parlerà di borghi, di arte e di musica, di storia, di identità che si tramanda e si esprime attraverso le tradizioni, negli incontri programmati da Regione e APT Basilicata a partire dall’8 dicembre nella Grande Mela. Con la collaborazione dell’ENIT e con il supportoparrocchia di Our Lady of Pompeii, oltre che con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Newe dell’Istituto Italiano di, si terranno diverse iniziative a tema “Natale, musica e tradizioni dal Sud Italia. La Basilicata incontra New”. “Prosegue una campagna ...