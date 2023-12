Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 15 12 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lo devo ammettere. Quando nellaodierna diquel Federico ha apostrofato l’opinionista Cristina Tenuta dandole della “biondona” dopo che lei – mettendo come sempre becco su tutto, soprattutto quando non la riguarda minimamente (e in questo ha sicuramente imparato dal suo mentore, il prode Incarnato, che in quest’arte è maestro) – gli aveva dato dell’ometto m’è partita la ola spontanea dal divano di casa. Finalmente qualcuno che le restituisce pan per focaccia, santodddio. Daje col trenino di Capodanno! Pe-pe, pe-pe-pe-pe, pe-pe-pe-pe-peeee! A E I O U IPSILON, Brigitte Bardot Bardot! Cioè, dai, a una certa non se ne può davvero più di ‘sta tizia che sente l’urgenza di intervenire randomqualunque (come se a lei gliene fregasse qualcosa di ciò che commenta, primo, e come se a noi ce ne ...