Uomini e Donne | ex cavaliere sale sul trono? Ecco di chi si tratta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo il sorprendente ritorno di Ida Platano nelle vesti di tronista, un altro protagonista delover potrebbe tornare ae salire sul, come suggerisce Novella 2000. Dopo un’assenza che ha fatto rumore, il discusso exsarebbe in procinto di fare ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Ma esaminiamo meglio questa indiscrezione e scopriamo di chi si: il presunto ritorno di Riccardo Guarnieri Da settimane si vocifera sui social network riguardo a un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nella famosa trasmissione televisiva di Maria De Filippi. Il motivo della sua assenza quest’anno sembrava chiaro: aveva trovato l’amore durante l’estate. Tuttavia, sembra che l’ex...

Pirelli P Zero E vince il premio Tyre of the year

La giuria degli Automobile Awards, composta da 20e 20, ha scelto di premiare il Pirelli P Zero E per prestazioni, innovazione e sostenibilità. Pirelli P Zero E, concetrato di tecnologia ...

Giovedì 14 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/12/23 Isa e Chia

Spaccio ed estorsione: emesse quattro ordinanze di custodia cautelare

Finiti in manette quattro persone, due donne e due uomini, per spaccio e anche per estorsione. Due di loro sono finiti in carcere. Mercoledì 13 Dicembre 2023, a Corsico, Cinisello Balsamo e Siziano ...

