Uomini e Donne | commenti a caldo 15 12 2023

Pirelli P Zero E vince il premio Tyre of the year

La giuria degli Automobile Awards, composta da 20e 20, ha scelto di premiare il Pirelli P Zero E per prestazioni, innovazione e sostenibilità. Pirelli P Zero E, concetrato di tecnologia ...

Giovedì 14 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 14/12/23 Isa e Chia

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri nuovo tronista: l'indiscrezione

Caos tra i fan di Uomini e Donne: si mormora che Riccardo Guarnieri sia stato scelto come nuovo tronista. Come la prenderà Ida Platano

Emma: “Criminalizzano me o Elodie per culotte e cerotti sul seno, libertà concesse agli uomini”

Emma Marrone, impegnata in un tour nei club, si espone a proposito della libertà spesso negata alle cantanti donne di potersi esprimere anche con il ...