Uomini e donne 15 dicembre | Nuove coppie e coppie scoppiate!

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il terremoto emotivo dicontinua a scuotere gli schermi televisivi, e oggi, venerdì 152023, il dating show promette una carica di emozioni ancor più intensa. Maria De Filippi guiderà il pubblico attraverso le intricanti relazioni e le sorprese del Trono Classico e Over, con gli intraprendenti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare ogni mossa amorosa., Recap puntata 142023 Nella scintillante puntata di giovedì, un bacio appassionato durante l’esterna tra Brando e Raffaella ha acceso la passione, mentre in studio Beatriz ha espresso il suo malcontento per non essere stata invitata dal tronista. Una discussione infuocata tra Alessandro, Ida e Roberta ha tenuto gli spettatori sulle spine, ...