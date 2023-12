Una settimana da… Lucho | Muriel si è ripreso l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Se lo strabiliante colpo di tacco contro il Milan aveva riportato prepotentemente in auge Luis, la trasferta in Polonia contro il Rakow non ha fatto altro che impreziosire laperfetta dell’attaccante colombiano. Proprio così, perché dopo la magia da tre punti contro i rossoneri, il numero 9 nerazzurro ha segnato due gol anche nell’ultima sfida della fase a gironi di Europa League. Due gol tutt’altro che banali, visto che gli hanno permesso di raggiungere e anche di superare Josip Ilicic nella speciale graduatoria dei giocatori atalantini con più gol in Europa, 12. Un traguardo di prestigio e che merita le giuste celebrazioni: “Spero di lasciare un segno importante come ha fatto Ilicic, che ha fatto la storia. Voglio segnare ancora tanti gol”. Un’altra serata perfetta, dunque, e che dopo mesi fatti di tante ombre e poche luci, ripropone ...