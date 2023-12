Una persona denunciata per furto e due fogli di via

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano – in linea con le direttive del Prefetto di Avellino per il contrasto ai reati predatori – hanno proseguito nella quotidiana azione di implementazione dei servizi di controllo del territorio. Nella fascia oraria serale e notturna le 55 pattuglie impiegate, che si sono alternate nell’esecuzione di posti di controllo – anche a doppio senso di marcia – e vigilanze dinamiche, hanno presidiato soprattutto i comuni di Sturno, Gesualdo e Montemiletto, procedendo al controllo degli occupanti di circa 350 veicoli, 15 dei quali sottoposti a perquisizionele e veicolare. Durante i controlli un 35enne della provincia di Benevento è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, e pertanto segnalato alla competente Prefettura. Una seconda ...

Laura Pausini parla ai figli di Paolo: 'Matrigna è un nome brutto'

... vedervi diventare uomini , vedervi crescere e mi dispiace che le persone che prendono il ruolo che ho preso io si chiamino 'matrigne', è un nome brutto , io sonodella vostra vita che ...

È morto Antonio Juliano, una persona per bene Il Foglio

Grave incidente in viale Venezia, investita una persona UdineToday

Diabete. Fand: “Grazie a ministro Schillaci per ascolto su piede diabetico. Avviato dialogo per inserire le scarpe di serie nei Lea”

La complicanza del piede diabetico colpisce il 5 per cento delle persone con diabete (cioè almeno 300 mila), pesa per il 25 per cento sulle risorse totali per la cura del diabete ed è causa per il 4 p ...

Ansia e trattamento “globale” del paziente

La risposta è semplice. In tutte le procedure, in tutti i pazienti, l'approccio "human centered" è fondamentale perchè ogni atto odontoiatrico è di per se' un atto medico su una persona, e merita ...