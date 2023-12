Una nuova campagna chiede a Kfc Italia di fare di più per il benessere dei polli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) di Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali Essere Animali ha lanciato unarivolta a KFC, una delle più grandi catene di fast food del mondo, perre che si impegni a garantire standard più elevati per iallevati dai loro fornitori. Come? Sottoscrivendo anche inlo European Chicken Commitment (ECC), come ha già fatto in altri Paesi europei, incluse Francia e Germania. Oltre allaEssere Animali ha lanciato una petizione (che si può firmare qui) e ha diffuso nuove immagini inedite che mostrano le condizioni di vita deibroiler nella stragrande maggioranza degli allevamenti intensivini, inclusi quelli da cui si riforniscono le grandi catene di fast food. KFC è diffusa in più di 115 Paesi con una rete di 18 mila ...