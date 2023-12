Una giornata per celebrare i diritti umani

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Le associazioni Beawarenow e Raizes Teatro organizzano un laboratorio di arte e, in occasione del settantacinquesimo anniversario della firma della Dichiarazione Universale deiFondamentali delle Nazioni Unite. . Un evento fitto di attività dedicate al legame tra le arti e ie alla creatività e all'immaginazione quale motore per apportare cambiamento sociale e miglioramento degli standard di diritto. L'iniziativa ha preso il via con la performance teatrale “La Porta della Vita” di e con Alessandro Ienzi e tratta dalle storie vere raccolte da Francesco Viviano sulla tratta migratoria che va dall'Africa centrale alla Sicilia. La performance, già presentata a Lampedusa per il decimo anniversario della strage del 3 ottobre 2013, è un viaggio tra le ...