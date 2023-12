Una fiaccolata per Gatto Leone

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si terrà domenica ad Agri unasilenziosa per accompagnare il viaggio del, brutalmente ucciso dalla follia umana. Sui social rimbalzano i messaggi di sgomento e affetto, perché il gesto che ha portato alla morte del micio non ha giustificazione. Ilè stato trovato allo stremo delle sue forze dai volontari della Lega del Cane. Per quattro giorni i medici dei veterinari della Asl veterinaria di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, si sono presi cura di lui cercando di salvarlo.è morto per la crudeltà umana, dopo essere stato scuoiato vivo. Un gesto raccapricciante, folle e privo di qualsiasi umanità, che getta lo sgomento tra le persone perché il colpevole è ancora a piede libero. «Potrebbe addirittura incrociare i nostri sguardi, nell’anonimato, domenica quando ...