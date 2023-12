Una conferenza Italia-Usa nel 2024 Roma protagonista dell’avventura spaziale

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si stringono ulteriormente i legami spaziali tra Stati Uniti e. Nelsi terrà il primo dialogotra i due Paesi, che toccherà tutti i settori, con un’enfasi particolare sull’industria innovativa. A darne l’annuncio è stato il segretario esecutivo del Consiglio nazionale dello spazio degli Stati Uniti, Chirag Parikh, intervenendo nel corso delle celebrazioni della Giornata nazionale dello spazio presso l’ambasciatana degli Usa, insieme all’ambasciatrice Mariangela Zappia. Come registrato da Parikh, infatti, “siamo in una nuova era di cooperazione, non è più solo a livello nazionale, ma internazionale”, e l’continua “a essere un partner indispensabile in tutti i settori cooperazionecivile, per la sicurezza e, ...