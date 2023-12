Un weekend di bel tempo | ma attenzione alla nebbia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre proteggerà per alcuni giorni tutta l’Europa centro-occidentale dall’arrivo di piovose perturbazioni atlantiche. Il massimo di pressione atteso sulla Francia favorirà anche una iniziale ventilazione nord/occidentale sulla nostra regione che permetterà un parziale ricambio della massa d’aria. Nei prossimi giorni, invece, la compressione e l’avvitamento verso il suolo della colonna d’aria favoriranno un nuovo accumulo di inquinanti e la formazione di foschie o nebbie in Valpadana. Le temperature, dopo l’aumento degli ultimi giorni, subiranno un calo in pianura a causa delle inversioni termiche e delle nubi basse, mentre risulteranno particolarmente elevate per il periodo su Alpi e Prealpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 15 dicembre 2023...