Un posto al sole | spoiler 15 dicembre | Roberto e Marina convinceranno Ida a partire per la Polonia in vista del Natale

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Venerdì 152023, Unalterrà compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori con una nuova puntata tutta da seguire. Le anticipazioni rivelano che tra Diego e Ida la complicità sarà più che mai evidente, ma che al contempotroveranno una soluzione per convincere la mamma di Tommy aper laindelle festività natalizie. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Unal, anticipazioni 15Nella messa in onda di Unal, in programma venerdì 152023, l’alchimia tra Diego e Ida sarà sempre più evidente....