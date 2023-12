Un posto al sole | anticipazioni 18 dicembre | Niko supporta Alberto rimasto solo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Lunedì 182023, su Rai Tre, altro imperdibile appuntamento con la soap Unalpronta a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. Nel corso della nuova puntata di Upas,cercherà di dare un po’ di supporto adsconfortato a causa dell’assenza di Federico, portato via da Clara. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Unal18Nella messa in onda di Unal, in programma lunedì 182023,cercherà di offrire un po’ di supporto adper via dell’assenza di Federico, partito con Clara. I colpi di ...