Italia in lutto, il giornalismo piange la sua morte: se n'è andato oggi

Alberto era molto noto in tutto il mondo del giornalismo, non solo dei motori, egiornalisti e colleghi si sono stretti intorno alla moglie Barbara e alla famiglia. About Post Author

Un morto e diversi dispersi in un nuovo naufragio nel Canale della Manica Internazionale

Incidente frontale a Manduria, cinque auto coinvolte: un morto, diversi feriti in ospedale quotidianodipuglia.it

Moglie homeless morto di freddo, suo fratello ricco in Senegal

trovato morto per il freddo su una panchina davanti alla stazione Principe di Genova la notte tra il 4 e il 5 dicembre. "Siamo stati sposati per 15 anni - continua la donna - e abbiamo lavorato ...

Incidente mortale a Capo d’Orlando, grave la moglie della vittima

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Un sessantenne di Brolo, Carmelo Masi, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, Settentrionale Sicula, in territorio di Capo D’Orlando, nel Messinese.