Ultime Notizie Roma del 15-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)dailynews radiogiornale informazioni e buon pomeriggio dalla redazione microfono giù la Ferrigno nuovamente gli esseri l’apertura l’esercito israeliano ha annunciato di avere dei superato durante un’operazione a casa e portato in Israele i corpi di altri due soldati che erano stati rapiti il 18 ottobre scorso secondo il portavoce me li avevano 19 anni io ci morti ieri in un raid nel centro della Striscia la guerra ma se sarà lunga non potrà durare pochi mesi ha detto un comandante italiano di consigliere per la sicurezza nazionale americana oggi incontro in Ucraina il primo ministro ungherese Viktor orban ha bloccato 50 miliardi di euro 55 miliardi di dollari di aiuti Ué per l’Ucraina dopo l’okay dei leader europei all’apertura ai negoziati di adesione di chi è fa l’Unione Europea sulla questione l’anno prossimo in sede di Consiglio Europeo dopo un’adeguata ...