Ultime Notizie Roma del 15-12-2023 ore 10 | 10

(Di venerdì 15 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivata un colpo di scena e dopo un negoziato durato sorprendentemente poco la decisione di oggi da parte del Consiglio Europeo di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina e la Moldavia e di concedere lo status di paese candidato alla Giorgia fredda poco dopo le 18:25 il tweet del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel annunciato che c’è il via libera per i negoziati di adesione dopo appena otto ore di trattative che siano ciavano molto più faticoso di governo al vertice di Bruxelles in diritto a chiedere i salari più adeguati e per quello tanto ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero a ridosso del natale da Ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di Italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico è mio ...