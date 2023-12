Ultime Notizie Roma del 15-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio stati membri eurodeputati hanno concluso un accordo sulla riforma del mercato europeo dell’Elettricità inteso a incoraggiare gli investimenti nelle energie senza emissioni di carbonio compreso nucleare a moderare le bollette dei consumatori ti Consiglio Europeo in un comunicato stampa l’accordo concluso dopo una notte di difficili negoziati contribuire a stabilizzare i mercati a lungo termine accelerare la diffusione delle energie rinnovabili non fossi lì a sinistra spagnolo dell’energia Teresa Rivera il cui paese detiene la presidenza di turno nell’Unione Europea bilaterale notturno in uno storico albergo del centro di Bruxelles Giorgia Meloni Manuel Macron all’incontro capoluogo dopo il vertice europeo Balcani occidentali è venuto in una saletta del bar ...