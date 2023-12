UeD anticipazioni 15-19 dicembre | due coppie via | scelta forzata per Cristian?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 15 dicembre 2023) LeUeD, relative alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra il 15 e il 192023 rivelano che duedel Trono Over prenderanno la decisione di abbandonare la trasmissione insieme. Restando sempre in tema dei più adulti, Roberta Di Padua deciderà di dare un'altra chance ad Alessandro Vicinanza, sta di fatto che ammetterà di voler continuare a frequentarlo, anche se lui ha palesato un interesse per un'altra dama. Passando ai più giovani, invece, non mancheranno liti molto accese. Beatriz D'Orsi avrà una discussione molto accesa con Brando Ephrikian. Per quanto concerneForti, invece, discuterà animatamente con Virginia, in quanto quest'ultima non si presenterà in esterna. La situazione prenderà una piega inattesa. Uomini e Donne prossime puntate: due...