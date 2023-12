Ue | Meloni vede von der Leyen a Bruxelles

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – La premier Giorgiaha incontrato ala presidente della Commissione Ue, Ursula von der, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio europeo. Tra i temi sul tavolo del Consiglio europeo di oggi, la situazione in Medio Oriente, un focus su sicurezza e difesa della Ue e la lotta all’antisemitismo, razzismo e xenofobia. Nel summit di ieri è stato dato il via libera all’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina e la Repubblica di Moldova – il premier ungherese Viktor Orban, che aveva minacciato il veto in un primo momento, non ha preso parte alla votazione consentendo dunque l’ok alla storica decisione. Nella tarda serata si è discusso anche della revisione del quadro finanziario pluriennale della Ue, dove si è registrata l’intesa di 26 paesi eccetto l’Ungheria, che ancora una volta ha fatto muro. ...