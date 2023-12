Ue | l' Ungheria ferma il via libera al nuovo bilancio pluriennale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La revisione del QFP (quadro finanziario), in tutte le sue componenti e priorità – ossia sostegno all'Ucraina, migrazione e dimensione esterna, piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, pagamenti degli interessi di NGEU (NextGenerationEU), strumenti speciali, nuove risorse proprie ed elementi che riducono l'incidenza sui bilanci nazionali – è sostenuta con fermezza da 26 capi di Stato o di governo. Torneremo sulla questione all'inizio del prossimo anno”. Lo afin una nota il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L'non ha dato ancora il viaalla revisione del QFP. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).